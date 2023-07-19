Этой ночью ВС РФ побили рекорд по числу пораженных стратегических объектов с начала СВО

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Украинские власти официально признали, что российские ракеты поразили зерновой терминал в порту Одессы.

Об этом, в частности, сообщает Одесская государственная администрация, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждается, что ракета Х-59 была сбита ПВО и, «упав в одном из кварталов Одессы, образовала обширную воронку».

«Ониксы» и Х-22 русские направили на портовую и критическую инфраструктуру. Попали в зерновой и масляный терминал, повредил резервуары и оборудование для загрузки, загорелся пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших не поступала», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Одесском районе «есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях».

Пожар возник на площади «более 3000 кв. км.» (так в оригинале).

Кроме того, «загорелись и повреждены туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской общины».

Последний российский удар оказался в фокусе внимания президента Украины Владимира Зеленского.

«На утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесчине, Житомирщине, другим регионам. Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни», – пафосно отмечается в тг-канале Зеленского.

По его словам, вице-премьер Александр Кубраков и глава МВД Игорь Клименко проинформировали о последствиях ударов. Кроме того, были доклады главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего ВВС Николая Олещука.

«Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террорист и продолжения нормального экспорта украинского зерна», – резюмировал украинский президент.

В свою очередь военный тг-канал Readovka составил инфографику с хроникой ударов по военной инфраструктуре Одессы за последние два дня. Отмечается, что «побит рекорд по количеству пораженных стратегических объектов с начала СВО».

«Стратегически эта атака очень важна и нанесла большой урон боеспособности ВСУ, потому что Одесский порт — главный узел всей транспортной системы Украины, который может точно так же использоваться для доставки «западной помощи». Сейчас у русской армии появилась свобода маневра, и у ВСУ могут возникнуть существенные проблемы с доставкой «западной помощи» и деньгами, которые шли за зерно и которыми киевский режим мог бы расплачиваться за многочисленные кредиты. За два дня ракетные атаки была совершены по Одесскому, Ильичевскому и Николаевскому морским портам, поврежден мост через Днестр в Маяках, что создает ВСУ большие логистические проблемы. Кроме того, сообщалось и о взрывах в Затоке — правда, что там поражено, пока неизвестно. Поражено несколько крупных складов ГСМ и БК, воинские части, что создает дефицит горючего у противника. Помимо этого, зафиксированы множественные прилеты за городом, в результате которых была повреждена вторая линия ПВО и нанесен удар по заводу Одессе, где изготавливали надводные беспилотники», – пишет Readovka.

Военный обозреватель Борис Рожин, давая оценку составленной инфографике, обращает внимание на важную деталь, которая опровергает ложь киевской пропаганды.

«Схема уже известных объектов, куда этой ночью были прилеты. Важная деталь, несмотря на все истерики на Украине и в Испании, даже по официальным украинским данным погибших среди гражданских нет. Несмотря на большое кол-во прилетов. Это говорит о высокой точности ударов и еще раз показывает, что РФ целенаправленно не наносит удары по гражданскому населению. В отличие от Украины», – подчеркнул Рожин.