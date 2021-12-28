Ермолаев: Мобилизация женщин в ВСУ показывает, насколько напугана власть

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Новости Украины

Инициатива Киева ставить на воинский учёт женщин покажет слабость руководства страны и введёт украинское общество в состояние стресса, паники и опасности.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В казацкой стране, где всегда были сильны традиции и считалось, что страна рождает сильных казаков, у нас прекрасные спортсмены, символ Украины – боксёры-тяжеловесы. И вдруг мы призываем на помощь нашей армии женщин, и даже вменяем им это в обязанность. Знаете, личное дело – контракт, где девчонки реализуют себя идя на воинскую службу, но совершенно другое, когда государство рассматривает женщину, как боевую единицу на случай мобилизации. Может, для другой страны это нормально, но для Украины – удар пот дых, который дискредитирует само наше уважение к себе», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что теперь от призыва будут убегать в другие страны не только украинские мужчины, но и женщины.

«В обществе провоцируются радикальные процессы, потому что такие сигналы доходят до той части общества, которая настроена патриотически и приняла Украину как милиарное государство, когда престижно быть не на производстве, а в армии или добробате. С другой стороны, каждая угроза мобилизации оборачивалась очередной волной молодых ребят, которые тут же стояли под консульством Польши за визой, чтобы уехать и переждать. Такая политика от небольшого ума и вводит общество в состояние стресса, паники и опасности. Из этой же оперы – решение об учёте женщин военкоматом», – подчеркнул Ермолаев.

Также политолог добавил, что киевская власть показывает, насколько она испугана и заставляет народ разочароваться в таком государстве.

«Здесь же мы имеем ситуацию, которая бьёт по государству и разочаровывает в нём, говорит о том, что государство настолько испугано, что готово даже женщин поставить под ружьё. На мой взгляд, тут создаётся почва для мощного антивоенного женского движения. Это показывает, какие «мужики» у власти, до чего доведено отношение к женщинам в правительстве и что пора что-то менять», – заключил Ермолаев.