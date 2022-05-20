Если не вмешается НАТО, Путин ударит по Молдове и Прибалтике – либералы

Новости Украины

У президента РФ Владимира Путина неограниченный запас ресурсов для продолжения боевых действий, которые без вмешательства НАТО могут перекинуться за границы Украины.

С таким тезисом для Запада выступили участники организованной либералами и предателями России «II антивоенной конференции» в Вильнюсе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представить себе ситуацию, в которой Путин может построить ракету или танк физически, но у него не хватит денег, чтобы за неё заплатить, я на горизонте нескольких лет просто не могу. В силу того, что у бюджета запас прочности, и он даже до сих пор нарастает, а не снижается. Ну и самое главное, в силу возможности манёвра и перекладывания бремени этой войны на население, путём сокращения выплат пенсий, при этом наращивания военных расходов, этот резерв колоссален и практически безграничен на горизонте нескольких лет», – стращал российский либерал, оппозиционер Дмитрий Некрасов.

В свою очередь, осевший в США российский либеральный историк Юрий Фельштинский выразил опасение, что без НАТО конфликт выйдет за украинские границы.

«У нас есть два сценария. Первый, что эта начатая мировая война заканчивается на территории Украины силами Украины. И в этом смысле, было бы хорошо и полезно для всех нас, если бы руководство НАТО пришло к выводу о необходимости вмешательства в эту войну уже сейчас на территории Украины, помогая украинской армии не только оружием и деньгами, а всей мощью НАТО как организации. Второй сценарий, что Путин пойдёт на расширение этого конфликта. На расширение этого конфликта пойдёт не Украина, не НАТО, а Путин. И мы даже знаем направление этих ударов, они уже определены, они неоднократно объявлены. Они объявлены в формате политических статей о будущем географическом расширении РФ или Российской империи, или СССР, не важно, как называть, но мы знаем, что следующей жертвой этой агрессии будет Молдова. Мы знаем, что следующей потенциальной жертвой этой агрессии могут стать государства Балтии», – отрабатывал повестку Фельштинский.