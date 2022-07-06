«Есть разные пути»: в Москве заговорили о ликвидации режима Зеленского

06.07.2022  15:54 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Денацификация, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Союзные войска должны продолжить спецоперацию и освобождение Украины.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Союзные войска должны продолжить спецоперацию и освобождение Украины. Об этом сегодня в Госдуме РФ...

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«Освобождать надо дальше. Выполнение задачи президента по денацификации без ликвидации режима господина Зеленского невозможно», – говорит политик.

При этом он добавил, что оставляет за скобками, как это будет сделано, отметив, что «есть разные пути».

«Но это нужно сделать обязательно», – сказал Миронов.

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