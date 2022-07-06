«Есть разные пути»: в Москве заговорили о ликвидации режима Зеленского
06.07.2022 15:54 (Мск), Москва
Союзные войска должны продолжить спецоперацию и освобождение Украины.
Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Освобождать надо дальше. Выполнение задачи президента по денацификации без ликвидации режима господина Зеленского невозможно», – говорит политик.
При этом он добавил, что оставляет за скобками, как это будет сделано, отметив, что «есть разные пути».
«Но это нужно сделать обязательно», – сказал Миронов.
Спасибо!
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