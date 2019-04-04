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04.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
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Есть все предпосылки для обрушения украинской гривны

Сразу несколько признаков свидетельствуют о том, что украинская гривна в ближайшее время рискует серьезно ослабнуть по отношению к доллару США. Об этом на прес-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает кореспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация действительно достаточно сложная. Сейчас её пытаются раскачивать из-за того, что есть высокий уровень неопределенности.

Есть многие факторы, которые повлияют на развитие экономической ситуации, на финансовую стабильность. Разговоры о том, что может создаваться такое дополнительное девальвационное давление, не лишены смысла.

В период политической неопределенности возможна приостановка закачки валюты со стороны инвесторов. Прогноз по инвестициям на этот год ничтожно мал – полтора миллиарда, это даже меньше, чем 1,7 млрд, которые были получены в прошлом году.

Уменьшение потоков прямых иностранных инвестиций будет означать создание дополнительного девальвационного давления.

При смене политических элит возможен отток капиталов из страны.

Девальвационное давление может возникнуть и со стороны экспортеров,-  как правило, они предпочитают пережидать такие периоды встряски за пределами страны. Возможно, они какое-то время не будут заводить свою валютную выручку на территорию страны, что тоже создаст девальвационное давление», – рассуждает Устенко.

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