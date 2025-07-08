Евросоюз с завязанными глазами свирепо воюет против РФ – швейцарский разведчик

С самого начала СВО Евросоюз стремился слепо навредить России, а не помочь Украине победить логической стратегией.

Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В результате они сейчас пытаются сохранить лицо и оказались в ловушке своей собственной политики. Я имею в виду их последовательные заявления о том, что они не будут вести переговоры с Владимиром Путиным, с Россией. Это своего рода слепая поддержка Украины. Я имею в виду, что это не та поддержка, которая встроена в какую-то стратегию победы или достижения какого-либо успеха. Это поддержка, направленная на то, чтобы навредить России. Это такая игра для европейцев. На самом деле ничего из того, что они до сих пор сделали для Украины, не может привести к какой-то победе», – сказал Бод.

По его мнению, европейцы не смогли дать определения победы для Украины, но с самых первых дней, к примеру, французы, говорили, что цель игры – заставить Россию рухнуть, но думали, что санкций будет достаточно. Сейчас, когда даже те европейские СМИ, которые были категорически против России и поддерживали Украину, признают, что на поле боя РФ одерживает победу, а Украина движется к поражению, ЕС просто стремится сделать российскую победу как можно дороже.