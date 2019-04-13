Евросоюз вновь подверг дискриминации жителей Крыма

13.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Страны-члены Евросоюза отказываются впускать в свои территориальные воды российское учебное парусное судно «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета, находящихся на борту.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на украинские и европейские дипломатические ведомства.

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Как заявили в МИД Эстонии, причиной запрета стала позиция страны по непризнанию российского статуса Крыма. Такая же мотивация и у властей Польши.

Примечательно, что отказ в приеме судна в Эстонии состоялся накануне визита страны Керсти Кальюлайда в Москву. В МИД России действия Эстонии назвали недружественными и напомнили, что в прошлом году жители Таллина, порт которого посетил «Седов», с радостью посетили парусник с экскурсией:

«Посольство России расценивает запрет российскому учебному судну «Седов» на планировавшийся 13-14 апреля заход в территориальные воды Эстонской Республики как недружественный акт эстонских властей, осуществленный, тем более, накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии».

А в МИД Украины с радостью восприняли новость о запрете: «Спасибо за решение премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому об отказе российскому паруснику «Седов» войти в территориальные воды Республики Польша. Польша вместе с Эстонией стали на защиту международного права. Крым – это Украина, а Россия должна нести ответственность за незаконные действия».