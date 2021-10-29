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29.10.2021 20:17 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Культура, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Украина
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Фарион: Гоголь сошёл с ума, потому что считал себя русским

Новости УкраиныКлассик русской литературы Николай Васильевич Гоголь «сошёл с ума» и умер якобы из-за того,...

Классик русской литературы Николай Васильевич Гоголь «сошёл с ума» и умер якобы из-за того, что писал свои великие произведения на русском языке вместо украинского.

Об этом в эфире YouTube-канала «Island» заявила бывший депутат Верховной рады, украинская нацистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня больше всего раздражал в школе Гоголь. На генном уровне, наверное. Я не могла понять, почему украинец пишет на русском языке.

Он сам себя не считает украинским писателем. Он сам дал ответ на этот вопрос: «Я сам не знаю, какая у меня душа – малороссийская или великороссийская». И все эти споры вокруг того, каким он был писателем, не стоят выеденного яйца, потому что он сам о себе всё сказал», – рассуждала нацистка.

По глубокому убеждению Фарион, Гоголь якобы думал на украинском языке, а писал на русском.

«Это очень трагическая личность в нашей культуре. Потому он и сошёл с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски. Он купился на моду – тогда была мода на фольклор», – валяла дурака русофобка.

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