Фарион угрожает жителям Донбасса пожизненным заключением

14.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Наделение особым статусом республик Донбасса приведет к тому, что право на самостоятельность через восстание появится и у других регионов Украины.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявила экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Фарион, единственное, на что может рассчитывать население ЛДНР – это пожизненное тюремное заключение с лишением гражданства.

«Эту войну страшную и дикую, противостояние между Россией и Украиной назвали какой-то странной аббревиатурой из трех слов. Сначала АТО, а теперь еще и ООС. Если мы что-то неправильно называем, то мы автоматически неправильно делаем. А самое страшное, что мы таким образом теряем государство. Потому на самом деле, выборы на Донбассе прописаны законом об особом статусе.

Они просто постоянно оттягиваются во времени, потому что это абсолютная и полная капитуляция. Кого мы там будем выбирать? Мы там будем выбирать людей, которые уничтожают Украину. Сам факт, что закон имеет название об особом статусе. Оказывается, если захочет восстать какая-то область, то она может получить особый статус. За что? За то, что она посягает на унитарное устройство украинского государства. Их нужно объявить преступниками и их должно ждать только одно – пожизненное заключение и лишение гражданства, а не какие-либо разговоры о выборах – вообще должны быть вынесены за поле политического дискурса. Потому что это первый и самый важный элемент капитуляции Украины», – заявила Фарион.