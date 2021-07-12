«Фатальное состояние» – украинцам рассказали о взрывном росте цен на ЖКХ

12.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Рост цен на газ и другие факторы привели к очередному повышению тарифов теплокоммунэнерго Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодня подняли стоимость услуг теплокоммунэнерго в Черновцах, это рост 75%. Киев уже объявил о росте стоимости услуг КП «Киевтеплоэнерго», более 70% киевлян получат в ближайшие отопительный сезон новые платежки, которые будут больше, чем предыдущие – на 100%. Уже на сегодня есть информация от представителя теплокоммунэнерго в Полтаве , там рост 36%, город Кременчуг Полтавской области – 53%. В Одессе ожидается 56% роста, в Тернополе – 70% роста стоимости горячей воды и отопления, город Староконстантинов – около 63%. Эти цифры будут одинаковыми в большинстве городов. Нас всех с вами ожидает рост стоимости услуг на уровне 40-50-60%. Это зависит от того, меняли ли стоимость собственных услуг за последний период теплокоммунэнерго, утверждали они новые тарифы. Например, почему такой большой рост в Черновцах, сразу на 75%? Потому что всё это время они искусственно держали стоимость горячей воды и отопления довольно низкой. При этом был как рост минимальной заработной платы, так и рост затрат на модернизацию оборудования и капитальный ремонт, рост стоимости газа… и всё это привело к тому, что на сегодня жители Черновцов будут платить больше 50 грн за квадратный метр», – сказал Олег Попенко.

К росту тарифов привели, в первую очередь, отмена ПСО (спецобязательств «Нефтогаза» по поставкам газа для ТКЭ) и формирование новых цен на газ для теплокоммунэнерго. Большинство теплокоммунэнерго утверждали стоимость своих услуг тогда, когда стоимость газа составляла 5-5,5 гривен за кубометр.

Сегодня «Нефтегаз» предложил для теплокоммунэнерго стоимость газа на уровне 7 грн 43 коп.

«Фактически это рост больше чем на 50%. Это первое, что напрямую повлияло на стоимость услуг теплокоммунэнерго», – отметил Попенко.

Еще одним фактором стали новые условия поставки газа – теперь «Нефтегазу» необходима стопроцентная предоплата. Теплокоммунэнерго в большинстве убыточные, у них нет возможности платить по предоплате, нет возможности провести самостоятельно хоть какие-то ремонт.

«Они убыточные, они в большинстве не работали на НАК «Нефтегаз Украины», – отметил Олег Попенко.

В-третьих, ситуацию усугубила политика органов местного самоуправления, которые не занимались решением вопроса.

«Всё это привело к фатальному состоянию. Например, в городе Светловодске отопительный период уже несколько лет подряд начинается в декабре. Там денег нет ни у теплокоммунэнерго, ни у органов местного управления. Не представляю себе, как они начнут этот отопительный период. И таких городов очень много. В маленьких городах нет денег ни на каких уровнях. Я даже не понимаю, как они начнут отопительный период», – тревожится эксперт.