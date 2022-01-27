Федор Лукьянов об ответе США: «Игра нервов только началась»

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Полученный Москвой от США письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности показывает, что стороны перейдут к повышению военной активности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, по мнению которого, «пока что все идет как по учебнику».

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«Ответ США и НАТО неудовлетворительный, что требует обещанных Россией «военно-технических мер». Но он и не полный «отлуп», что предусматривает продолжение коммуникации, несмотря на упомянутые «меры». Следующие действия предсказуемы — это демонстрация, но не применение силы. Общее повышение военной активности — учения, полеты, возможно, размещение новых систем вооружений в чувствительных зонах», – сказал международник «Коммерсанту».

Он прогнозирует, что «за всяким действием последует контрдействие, и так, вероятно, несколько раз».

«Параллельно зондируется возможность возвращения к обсуждению набора требований. По идее, в какой-то момент возникает насыщение конфронтацией и стремление перейти к снижению напряженности, что стимулирует воображение для поиска новых форм баланса», — отмечает эксперт.

Впрочем, он добавляет, что пока «мы от этого далеки, политико-психологическая экзальтация и игра нервов только началась».

Напомним, что МИД РФ опубликовал предложенные США проекты документов о гарантиях безопасности между НАТО и Россией. Среди прочего, Москва предложила США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отвести силы и средства на рубежи 1997 года, а также отказаться от размещения вблизи российских границ ударных систем вооружений

В полученном же вчера ответе, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, говорится, что в вопросе нерасширения НАТО уступок быть не может. При этом Вашингтон не стал делать публичным свой ответ.