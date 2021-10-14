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14.10.2021 14:22 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Идиотизм, Киев, Сюжет дня, Украина
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Феерическое видео: Бандеровец в центре Киева зовёт в атаку на «московских собак»

Новости УкраиныВ центре Киева националист-пенсионер в бандеровской шапке прилюдно читал «стих», в котором призывал «стрелять...

В центре Киева националист-пенсионер в бандеровской шапке прилюдно читал «стих», в котором призывал «стрелять московских собак».

Перфоманс состоялся в ходе празднования в честь «дня защитника и защитниц» Украины и марша «УПА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пенсионер в бандеровской шапке и вышиванке с пафосом декламировал, очевидно, собственное произведение, где есть такие строчки:

«На московских собак поднимает в атаку волков
Чёрный лес мне родной
Я ведь всё-таки волк как-никак
Я стреляю московских собак
Это мой волчий долг
Я – бандеровец-волк

Убиваю собак,
Я ведь волк как-никак
Острый мой волчий слух
Да бандеровский дух

Вот – стихия моя
Чёрный лес – это я
Это наша земля
Землю я не продам
Московским врагам
В этом лютом бою
Кровь я в жертву отдам
За Украину свою».

Ранее, в ходе тех же празднований, полицейский в Киеве прилюдно пожелал смерти русским и евреям.

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