Феерическое видео: Бандеровец в центре Киева зовёт в атаку на «московских собак»Новости Украины
В центре Киева националист-пенсионер в бандеровской шапке прилюдно читал «стих», в котором призывал «стрелять московских собак».
Перфоманс состоялся в ходе празднования в честь «дня защитника и защитниц» Украины и марша «УПА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Пенсионер в бандеровской шапке и вышиванке с пафосом декламировал, очевидно, собственное произведение, где есть такие строчки:
«На московских собак поднимает в атаку волков
Чёрный лес мне родной
Я ведь всё-таки волк как-никак
Я стреляю московских собак
Это мой волчий долг
Я – бандеровец-волк
Убиваю собак,
Я ведь волк как-никак
Острый мой волчий слух
Да бандеровский дух
Вот – стихия моя
Чёрный лес – это я
Это наша земля
Землю я не продам
Московским врагам
В этом лютом бою
Кровь я в жертву отдам
За Украину свою».
Ранее, в ходе тех же празднований, полицейский в Киеве прилюдно пожелал смерти русским и евреям.
Спасибо!
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