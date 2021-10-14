Феерическое видео: Бандеровец в центре Киева зовёт в атаку на «московских собак»

В центре Киева националист-пенсионер в бандеровской шапке прилюдно читал «стих», в котором призывал «стрелять московских собак».

Перфоманс состоялся в ходе празднования в честь «дня защитника и защитниц» Украины и марша «УПА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пенсионер в бандеровской шапке и вышиванке с пафосом декламировал, очевидно, собственное произведение, где есть такие строчки:

«На московских собак поднимает в атаку волков

Чёрный лес мне родной

Я ведь всё-таки волк как-никак

Я стреляю московских собак

Это мой волчий долг

Я – бандеровец-волк

Убиваю собак,

Я ведь волк как-никак

Острый мой волчий слух

Да бандеровский дух

Вот – стихия моя

Чёрный лес – это я

Это наша земля

Землю я не продам

Московским врагам

В этом лютом бою

Кровь я в жертву отдам

За Украину свою».