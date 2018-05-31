Политнавигатор - Новости России и Украины
31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  969 просмотров
Киев, Мнение, Общество, Политика, Религия, Украина

Филарет уже знает дату обьявления “порошенковской автокефалии”


Несуществующая на данный момент Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже в июле, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В этом уверен глава непризнанной в православном мире УПЦ Киевского Патриархата Филарет, сообщает 24 канал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


По словам Филарета, после того, как Вселенский патриархат предоставит украинской православной церкви Томос, Православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, а также несколько епископов канонической УПЦ объединятся в одну поместную церковь.

“Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим Томос и автокефалию”, – сказал Филарет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть