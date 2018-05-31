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Филарет уже знает дату обьявления “порошенковской автокефалии”
Несуществующая на данный момент Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже в июле, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
В этом уверен глава непризнанной в православном мире УПЦ Киевского Патриархата Филарет, сообщает 24 канал.
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По словам Филарета, после того, как Вселенский патриархат предоставит украинской православной церкви Томос, Православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, а также несколько епископов канонической УПЦ объединятся в одну поместную церковь.
“Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим Томос и автокефалию”, – сказал Филарет.
Метки: Автокефалия, мнение, Филарет
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