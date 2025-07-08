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Большинство европейских компаний больше не смогут вернуться на российский рынок, с которого ушли в 2022 году.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Финским компаниям на российский рынок так просто не вернуться, потому что нишу-то уже заняли российские производители. Конечно, война – это горе, но зато посмотрите, как поднялась российская промышленность, которой не давали подняться вот эти глобалисты», – сказал Хейсканен.

Он подчеркнул, что скоро Россия может даже обогнать Запад по многим технологиям, в том числе военным.