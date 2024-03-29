Французы в Раде поблагодарили Украину за Мазепу и объявили Одессу французским городом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на бомбардировки, Одесса продолжает экспортировать через Черное море почти столько зерна и стали, сколько и до войны.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Она объявила, что «дикое» величие Украины рождается из её мучений.

«Ещё в ХVIII веке Вольтер громко заявлял: Украина всегда стремилась быть свободной. Он приветствовал тогда величественную фигуру Мазепы, а также его народ, который, по его словам, был излишне влюблен в самое желанное из богатств – свободу. Воплощение этого несокрушимого стремления жить свободно, фигура Мазепы вдохновила также Виктора Гюго на великую поэму, из которой я процитирую лишь одну строфу, но ведь насколько пророческую: «Его дикое величие родится из его мучений». Так, Украина и ее народ подверглись пыткам, мучениям в своей истории, и сегодня снова из-за этой бессмысленной войны, которая погрузила всю Европу в многомерный кризис. Но через испытания Украина с кровавыми ранами снискала уважение мира. Я вижу это, когда путешествую по планете везде, где живет демократия, где процветает свобода, в знак поддержки развеваются украинские флаги», – пафосно заявила Брон-Пиве.

Она сообщила, что собирается посетить Одессу.

«Послезавтра я поеду в Одессу в самый французский из украинских городов, с тех пор как Дюк де Ришелье два столетия назад превратил небольшое рыбацкое поселение в великолепный портовый город по образцу Марселя, который сегодня является побратимом Одессы. Это прекрасный пример того, на что способны наши два народа, когда они объединяют усилия, когда наши две культуры стремятся к общей цели», – сказала глава французского парламента.

При этом она умолчала, что в упоминаемое ею время Ришелье верой и правдой служил российским императорам.

Кроме того, было сказано, что экспорт из Одессы почти вернулся к довоенным показателям.

«Жемчужина всемирного наследия, промышленный, торговый мегаполис, Одесса также пострадала и продолжает страдать. Впрочем, несмотря на бомбардировки, вопреки желанию россиян закрыть Черное море, несмотря на попытки дезинформации и дестабилизации, Одесса сопротивляется и противостоит невзгодам, сделав возможным через Черное море и украинский гуманитарный коридор вывозить почти столько зерна и стали, сколько и до войны. Я поеду, чтобы вместе с ее жителями показать, что Франция поддерживает украинский народ не только в Киеве, но и по всей стране», – пообещала Брон-Пиве.