Гайдай: Украинцам плевать на «Крымскую платформу» и евроинтеграцию

20.12.2021  19:43 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, ЕС, ЖКХ, Кризис, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Занятым вопросами выживания украинцам совершенно не интересно, о чём говорят президенты Украины и США.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Занятым вопросами выживания украинцам совершенно не интересно, о чём говорят президенты Украины и США....

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«Заметьте, люди и в соцопросах или когда звонят в эфир каналов, они поднимают вопросы более социальные. То есть – бедность, как выжить, где купить лекарства или где найти деньги на эти лекарства, чиновнический произвол. Я крайне редко слышу, что кого-то волнуют переговоры Байдена и Зеленского, например», – отметил Гайдай.

«Никакие разговоры про НАТО, про ЕС, про Евроинтеграцию, про Крымскую платформу людей не интересует. Это интересует их в 15-ю или 16-ю очередь, а главное – это социальные вопросы», – признал киевский политолог.

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