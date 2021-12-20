Гайдай: Украинцам плевать на «Крымскую платформу» и евроинтеграцию

Занятым вопросами выживания украинцам совершенно не интересно, о чём говорят президенты Украины и США.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заметьте, люди и в соцопросах или когда звонят в эфир каналов, они поднимают вопросы более социальные. То есть – бедность, как выжить, где купить лекарства или где найти деньги на эти лекарства, чиновнический произвол. Я крайне редко слышу, что кого-то волнуют переговоры Байдена и Зеленского, например», – отметил Гайдай.

«Никакие разговоры про НАТО, про ЕС, про Евроинтеграцию, про Крымскую платформу людей не интересует. Это интересует их в 15-ю или 16-ю очередь, а главное – это социальные вопросы», – признал киевский политолог.