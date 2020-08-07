«Где трескучие глашатаи Русского мира?» Московская газета требует закатить истерику в ООН 

07.08.2020, Москва, Олег Кравцов

В ситуации с задержанными в Белоруссии гражданами РФ, объявленных «боевиками и наемниками», Россия ведет себя недопустимо мягко.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывается в статье, опубликованной газетой «Московский комсомолец».

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«Лукашенко наступил на черту, которую нельзя переходить, когда взял в заложники три десятка граждан России. Сейчас он эту черту перешел: заявил, что даст зеленый свет на экстрадицию задержанных на Украину», – утверждается в статье.

По словам автора, «три десятка простых русских мужиков, когда-то поверивших в идею Русского мира, стоявших за наших на востоке Украины, так и не устроенных на Родине, вмиг стали просто разменной монетой в игре белорусского президента».

«Ну и где вы, трескучие глашатаи Русского мира? Вот он, шанс показать, что ваши слова – не яркая детская погремушка. Что Русский мир существует, что никому не позволено и пальцем тронуть человека, если он гражданин Российской Федерации.

Где хотя бы экстренное внеочередное заседание Госдумы с жестким заявлением? Где истерика в ООН наподобие той, что Украина закатила по поводу своих моряков? Где наглухо закрытый вентиль с газом и нефтью? На худой конец – угроза трубу перекрыть? Про реальные действия в стиле «Моссада» или мексиканских наркокартелей говорить не приходится…», – негодует газета.

«Если бы наши элиты были за народ, вот за этих самых мужиков, не на словах, а на деле, Батька сейчас не то что требовать — мог бы только скулить и молить о пощаде. У него земля должна была бы гореть под ногами», – пишет издание.

При этом «МК» не приводит ссылку на заявление Лукашенко, в котором тот обещает дать «зеленый свет на экстрадицию задержанных на Украину». Наоборот, пока он всячески уклоняется от прямого ответа, по всей видимости осознавая, что такой шаг вкупе с его резкими антироссийскими заявлениями чреват тяжелыми последствиями, о чем Лукашенко уже предупредил российский генералитет.