19.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, майдан, Политика, социальные протесты, Украина
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Генерал украинской разведки пророчит осенью «конец эпохи Зеленского»

Новости УкраиныРост тарифов на коммунальные услуги, цен на энергоносители и введение новых налогов приведут к...

Рост тарифов на коммунальные услуги, цен на энергоносители и введение новых налогов приведут к социальным потрясениям уже осенью.

Об этом в эфире канала Politeka заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что ситуация становится более напряженной, и социальная и политическая, и ментальная в обществе. Осенью у нас будут новые выступления, во всех секторах – и региональные, и по отраслевым направлениям, и предпринимателей. И всё это будет, соответственно, притекать в столицу. И МВД при Монастырском не выполнит те функции, которые должно выполнить. Если пойдет репрессивным форматом, то будет Майдан», считает генерал.

«Это будет огромная проблема, будет конец эпохи Зеленского. Посмотрите, как сегодня цены поднимаются. Газ был 2,8 – самый рентабельный украинский газ, будет 12 – 15. И это летом. Электроэнергию мы поднимаем в три раза. Все налоги на жильё – на дома, на земельные участки больше 10 соток. Всё плати. Построил большой дом для семьи – плати», – резюмировал Маломуж.



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