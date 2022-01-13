Генерал украинской разведки: У Москвы готов новый крымский сценарий на Украине

13.01.2022  19:11 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Москва может воспользоваться бездарной социальной политикой украинского руководства точно так же, как она это сделала в 2014 году, когда вернула Крым в состав России.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва может воспользоваться бездарной социальной политикой украинского руководства точно так же, как она это...

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«Повышение цен, например, на газ в 10 раз за несколько лет, на электроэнергию в несколько раз, на социалку ещё больше – это предусловия, которые формируют напряжение в обществе. Мы сегодня видели пример в Казахстане, предусловия экономические, социальные, как мы говорим о цене на газ, на электроэнергию, на топливо, на социалку, на коммуналку – это всё тревожит людей.

На малый и средний бизнес цена повысилась в 10 раз – буквально от 7 до 75 гривен! Кто может выжить? Да никто… будет подниматься, будет недовольство колоссальное», – отметил он.

«Не учесть этого фактора спецслужбам России было бы нереально. Как они учли дестабилизационные процессы на Украине в период Крыма, и они захватили Крым. Эта ситуация сегодня просчитывается, вместе с военной. Нагнетают ситуацию и в информационной войне – социальная, политическая, экономическая, межрегиональная. Это сегодня чрезвычайно важно», – заключил Маломуж.

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