Генштаб ВСУ объявил о «настоящей победе» после стрельбы на границе с Крымом

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Новости Украины

Расчёты гранатомётчиков ВСУ группировки «Юг» на границе с Крымом провели практические учения по сдерживанию «прорыва» со стороны РФ.

Об этом сообщили на странице в Facebook Генштаба Вооружённых сил Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Говорится, что на Херсонщине продолжаются активные мероприятия по подготовке гранатометных подразделений группировки войск «Юг».

В частности, указано, что расчеты станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов ВСУ отрабатывают практически различные огневые задачи непосредственно на границе с Крымом.

«Стоит отметить, что эффективное применение противотанкового вооружения в реальном бою на административной границе с временно оккупированной территорией требует постоянной и тщательной тренировки во время занятий», – сообщили в генштабе.

При этом в ВСУ заверили, что «там, где держат оборону подразделения группировки войск «Юг», у РФ не будет никаких шансов на прорыв».

«Настоящая победа в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО», – добавили в ведомстве.