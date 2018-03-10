10.03.2018, Москва, Елена Острякова

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«Герой» АТО упал в обморок после перепалки с российским телеведущим в Италии

Встреча с российским телеведущим Артемом Шейниным в итальянской Вероне произвела неизгладимое впечатление на бывшего участника АТО Валеру Ананьева. Он посвятил ей два длинных видео в своем блоге, причем, после записи первого стрима, как он сам признался, упал в обморок.

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Увидев Шейнина, Ананьев стал следить за ним, зашел следом в аптеку, попытался подслушать их разговор с женой.

«Я очень надеялся, что это не он, но слышу – русская речь, и понимаю, что он. И подумал: сука, я тебе глаза выдавлю», – рассказал Валера.

Он заговорил с телеведущим на русском, но тот сразу понял по акценту, с кем имеет дело. Тогда Ананьев начал грубить. Он поинтересовался, верит ли Шейнин в то, о чем говорит с экрана. Телеведущий ответил, что верит. Аргументы у украинца на этом кончились, и он плюнул в оппонента.

«Я выглядел придурком, двух слов не мог связать. Мог только плюнуть и ждать, когда он ответит. Моя голова полностью отключилась, я действовал на инстинктах. У меня так тряслась левая нога, что думал – упаду. Сознание все сузилось на него», – сбивчиво и взволнованно рассказывал Валера.

Он пытался схватить Шейнина за плечо, но девушка «героя» его удержала. Телеведущий же, как назло, демонстрировал «холодное бесчестное смиренье» (вряд ли Валера читал Шекспира, но именно так характеризовал подобное поведение древний веронский дуэлянт Меркуцио).

Шейнин начал увещевать Валеру упокоиться, перестать тыкать и вообще вести себя прилично. На это Ананьев обиделся, поскольку считал, что «вел себя довольно культурно».

«Я раз 20 сказал ему, что хочу его убить. Ждал, что он ударит или толкнет, но он этого не делал. Я снова плюнул, он снова утерся и начал рассказывать, как воевал в Афгане. В морду харкать – это конечно как-то по бабски, но что я мог еще сделать», – сокрушался Валера.

Несмотря на крайнее нервное возбуждение, украинец сообразил, что, если сам спровоцирует драку, то будет задержан итальянской полицией.

«Это в Украине можно учудить. Если бы я Соловьева или Киселева встретил, я бы убил. А из-за этого садиться в итальянскую тюрьму я не захотел», – оправдывался Валера перед подписчиками.

Чтобы успокоиться после общения с Шейниным, Валера пошел в кафе выпить вина. Там он записал свой первый стрим. Несмотря на возбужденное состояние и трясущиеся руки, автор не забыл дважды прорекламировать турфирму, которая отправила его в Италию. Выйдя из кафе, он потерял сознание, хотя уверяет, что выпил лишь один бокал.

Вечером из гостиницы Валера снова вышел в эфир.

«Я не уверен, что засну. Буду прокручивать в мозгу, как в детстве, перебирать, что можно было сделать по-другому. Я надеюсь, что он меня тоже не забудет», – сказал Валера.