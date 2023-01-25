Гибель главы МВД оставила топ-чиновника Зеленского без прикрытия

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Недавние отставки высокопоставленных украинских чиновников, включая замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, последовали сразу за гибелью главы МВД Украины Дениса Монастырского.

На этот момент, передает корреспондент «ПолитНавигатора», обратил внимание украинский политолог Василий Стоякин.

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«Как говорят мои киевские источники, все эти отставки последовали сразу же после гибели министра Монастырского. Если говорить о Кирилле Тимошенко, то к нему критическая доза претензий сформировалась еще задолго до начала специальной военной операции. Там была непрестанная череда скандалов и разоблачений. Все это выглядело крайне неаппетитно. Президент нервничал, но Тимошенко якобы покрывал покойный Монастырский. Судя по всему, речь идет о деятельности целой группы, относящейся к временам, когда все эти люди работали с «Кварталом-95». Если Тимошенко и вызывал раздражение, но выполнял какие-то полезные функции, то Монастырскому Зеленский абсолютно доверял. Как только Монастырского не стало, было принято решение убрать раздражающие фигуры», – сказал Стоякин «Московскому комсомольцу».

При этом он полагает, что имеет место чисто внутренняя разборка, поскольку если бы Запад имел на это влияние, то Тимошенко отправили бы в отставку сразу же после первого публичного скандала.

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов убежден, что причины отставок носят многоуровневый характер.

«Все эти перестановки и увольнения связаны с тем, что Зеленский должен постоянно демонстрировать, в том числе и западным партнерам, что он хоть что-то делает для противодействия коррупции. Они прекрасно понимают, что коррупция никуда не делась, а эти транши и помощь со стороны Запада в очень значительной мере разворовываются, присваиваются и перепродаются. На Западе с этим мирятся, но это и серьезный инструмент давления и влияния на Зеленского, которому всегда можно сказать, что помощь не будет оказана, поскольку страна продолжает быть очень коррумпированной. Это вынужденная мера», – отметил Денисов.