Глава МВД Сербии встретился с секретарем Совета безопасности России и получил медаль от «Ростеха»

03.12.2021  19:42 (Мск), Москва,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия


В ходе встречи в Москве министр внутренних дел Сербии Александр Вулин и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметили, что сотрудничество между правоохранителями обеих стран за последние полгода стало намного интенсивнее.

Также Вулин провел встречу с директором по международному сотрудничеству и региональной политике Корпорации «Ростех» Виктором Кладовым и генеральным директором «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе встречи в Москве министр внутренних дел Сербии Александр Вулин и секретарь Совета...

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Вулин в ходе беседы с Патрушевым сообщил о том, что Сербия сохранит военный нейтралитет и никогда не будет частью пространства для начала кампании против России и ее руководства во главе с президентом Путиным.

На встрече отмечалось, что «цветные революции» стали традиционным политическим инструментом определенных центров силы и стран, направленным на подрыв государственности и утрату суверенитета под предлогом демократизации. Собеседники пришли к выводу, что свободные страны должны сопротивляться подобным процессам.

Гость поблагодарил Россию за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, что выражается в отношении к вопросу о принадлежности края Косово. И отметил, что за последние полгода сотрудничество между правоохранителями обеих стран стало намного интенсивнее.

В ходе следующей встречи с Кладовым и Михеевым Вулину была вручена медаль Госкорпорации «Ростех» – за вклад в укрепление сотрудничества. В свою очередь глава МВД Сербии отметил, что закупка технических средств производства «Ростеха» чрезвычайно важна для повышения потенциала возглавляемого им ведомства и еще большей эффективности сербской полиции в защите Сербии от различных вызовов и угроз безопасности.

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