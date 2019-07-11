Главный крымский раскольник требует ликвидировать УПЦ МП на полуострове

11.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна применить санкции по отношению к канонической УПЦ и ее Крымской епархии, отменив ее регистрацию, так как российская власть в Крыму требует перерегистрации непризнанного в православном мире прихода ПЦУ на полуострове.

Об этом в эфире телеканала UA:Крым заявил глава раскольнической ПЦУ в Крыму «архиепископ» Климент Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пусть мне дадут ответ, когда в Украине будут исполняться законы Украины? Почему российская сторона от меня требует зарегистрироваться по российскому законодательству, а Украина – те, кто должны следить за исполнением законов Украины, ничего не делают, чтобы Украинская православная церковь Московского патриархата исполнила закон о переименовании как Российская православная церковь на территории Украины.

Мне говорят – это политика, потому что сейчас выборы. Извините, закон принят. Если ко мне там такие выставляются требования, то в соответствии ко всем им должны ставиться такие же требования тут… Почему до сих пор не снята с регистрации Крымская епархия Московского патриархата, которая действует на территории Крыма и почему к митрополиту Лазарю и митрополиту Онуфрию не применены никакие действия по прекращению их преступной деятельности на территории Крыма, если по отношению ко мне российская сторона выставляет такие жесткие условия. Почему по отношению к ним ничего не сделано?», – заявил Климент.

Напомним, ранее Кущ заявил, что получал негласную поддержку от митрополита Крымского УПЦ Московского Патриархата Лазаря. В 1990-е нынешний Крымский митрополит Лазарь сам некоторое время поддерживал автокефалистские настроения Филарета, однако затем вернулся на позиции единства с Московским Патриархатом.