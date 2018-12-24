Голод и холод косят согнанных в Донбасс украинских военных

24.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинское командование перебрасывает в зону боевых действий на Донбассе только боевые части, не заботясь о тыловом обеспечении войск.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он отметил, что украинское военно-политическое руководство не оставляет попыток решить конфликт на Донбассе военным путем и продолжает усиление группировки вооруженных формирований Украины в Донбассе.

«По данным разведки, в зону ответственности 92-й бригады продолжают прибывать подразделения 93-й механизированной бригады. Переброшенный личный состав 93-й бригады полностью не обеспечен в материально-тыловом плане, так как командование ВФУ на скорую руку отправило только боевые подразделения в зону конфликта, а части обеспечения остались в пунктах постоянной дислокации», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, отсутствие должного обеспечения, в частности, продуктов питания, дров и печей для обогрева, спровоцировало резкое увеличение заболеваемости прибывшего личного состава 93-й бригады.

«Военнослужащие, ставшие заложниками политических амбиций Порошенко, брошены своим командованием и находятся в нечеловеческих условиях», – отметил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, он отметил многочисленные случаи обращения военнослужащих 93-й бригады, пытающихся «закосить» под заболевших, в медицинские учреждения.

«Опасаясь за свою жизнь, обычные рядовые солдаты любыми способами пытаются сбежать из зоны конфликта, так как горький опыт свидетельствует о том, что все проводимые украинским командованием авантюры, обречены на провал», – сказал в заключение Даниил Безсонов.