Гончаренко: Дождемся ослабления России и нападем

26.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

За время действия «Минских договоренностей» Украина смогла восстановить боеспособность своей армии, а Россия ослабла.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению парламентария, теперь Украине осталось дождаться, пока Россия ослабнет настолько, что не сможет противостоять ВСУ, чтобы провести наступление и «вернуть» Крым и Донбасс.

«Минский процесс был важный, потому что каждый помнит и «Минск-1», и «Минск-2». «Минск-1» – Иловайск, «Минск-2», я был там лично под Дебальцево, и когда мы выносили тела наших парней, раненых и мертвых, и мы теряли каждый день города, села, десятки наших военных убивали. И это был для нас момент остановить агрессора. Потому что мы не имели возможности реально на тот момент, нам было очень сложно держать. И нам нужно было остановить.

За это время мы отстроили армию, санкции, Россия стала слабее с 14-15 года, это факт. Украина стала сильнее с 14-15 года, это факт. Но мы еще не стали сильнее, чем Россия, и не знаем, когда станем. А вернем мы и Донбасс, и Крым только тогда, когда реально станем сильнее, чем Российская Федерация. Этот момент обязательно состоится, потому что рано или поздно та модель, которую построил Путин, она рухнет. Нужно быть готовыми к тому моменту. Готовыми экономически, военно, и тогда мы вернем свои территории», – заявил Гончаренко.