Гордон делится «инсайдами», как Зеленский жестко говорил с Путиным

15.02.2020, Киев, Игорь Петров

Украина никогда не пойдет на компромисс по Донбассу, не согласится вернуть его на условиях, оговоренных в Минских соглашениях, поэтому от ЛДНР надо отгородиться. Об этом в эфире канала «Наш» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс на условиях Украины Украина никогда не получит. И я об этом Владимиру Зеленскому сказал тоже в глаза – не будет Донбасса в составе Украины, не будет в ближайшие годы.

Я считаю, что нужно добиться разграничения украинской армии и так называемой армии так называемого ДНР и ЛНР, отойти на одинаковое расстояние, чтобы не было перестрелок и не гибли люди, и пока о Донбассе забыть.

Пусть Донбасс поживет немножко с русским миром, может, ему понравится, мы ж не знаем. Абхазам не нравится что-то. Не будем насиловать людей, если им нравится – пусть живут так, пусть не мешают нам строить Украину. Это мое мнение и я об этом говорил президенту. Я бы отделился сегодня забором, чтоб не гибли люди. Главное – людям не надо гибнуть», – сказал Гордон.

По его словам, на встрече Нормандской четверке в Париже Владимир Зеленский заявил Владимиру Путину что, если Кремль будет настаивать на том порядке выполнения пунктов Минских соглашений, который не устраивает Украину, то Зеленский не будет продолжать переговоры.

«Украина на российские условия, которые Сурков и Путин диктует, не пойдет никогда. Зеленский знаете, какую фразу сказал президенту Путину на переговорах, когда он ему сказал, что надо сначала делать выборы? Я вам сейчас скажу эту фразу, пусть это будет маленький инсайд. Когда Путин сказал, что сначала выборы на Донбассе, а потом выход к границе, Зеленский говорит – нет, сначала выход к границе, а потом выборы. Он говорит: нет, сначала выборы, а потом выход к границе. Зеленский сказал: тогда вам придется переговоры вести с другим президентом Украины», – сказал Гордон.

Народ Украины не пойдет на компромиссы, и Зеленский это знает, уточнил он.

«Что касается коммуникации Козака с Ермаком и возможных компромиссов, то я в это не верю. Потому что, даже если они договорятся, последнее слово будет за Зеленским, а Зеленский будет слушать народ Украины, а народ Украины не пойдет на компромиссы, которые противоречат понятию украинской гордости и здравому смыслу», – сказал Дмитрий Гордон.

Узнать мнение народа можно из соцопросов и референдума.

«Во-первых, есть социологические замеры разных социологических служб. Кроме того, есть такой инструмент, как референдум. В интервью Владимир Зеленский мне говорил о том, что швейцарцы по любому вопросу проводят референдум, это здорово, на самом деле. Поэтому я считаю, что основополагающие моменты государственного развития, такие как закон о земле, Донбасс – это должно все проходить через референдум», – считает Дмитрий Гордон.