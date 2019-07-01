Гордон пугает ЕС российской спецоперацией за предательство Украины

01.07.2019

Европейские политики еще поплатятся за то, что делегация Российской Федерации вернулась в ПАСЕ.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил киевский журналист и руководитель штаба партии «Сила и честь» Дмитрий Гордон.

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«Нельзя заигрывать с агрессорами, нельзя заигрывать с государствами, которые проводят великодержавную имперскую политику: это заканчивается всегда плохо. Я думаю, что европейцы отгребут свое и отгребут за предательство», – сказал Гордон.

По его словам, в качестве расплаты в ЕС может «еще в пару раз» увеличится количество мигрантов.

«Они и так уже порядочно пустили к себе. Я, кстати, считаю что это тоже часть российской спецоперации: то, что к ним прибыло так много мигрантов. Они уже не могут ходить у себя по европейским улицам спокойно: женщины боятся быть изнасилованными в центре городов Германии или Франции. Так что они получат еще больше. Импотентность не является достоинством, импотентность – это недостаток. Они – импотенты», – резюмировал журналист.