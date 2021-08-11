Гордон сокрушается – в СССР печатали больше украинских книг, чем сейчас

Гордон сокрушается – в СССР печатали больше украинских книг, чем сейчасНовости Украины
Книгопечатание на украинском языке в советские годы было развито намного сильнее, чем при «незалежной» Украине.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы знаете, я не хочу ничего говорить о советском времени и о притеснении украинского языка, знаете почему? В Киеве – вывески на украинском языке, мы же были маленькие, всё помним. Книги на украинском языке? Расцвет украинского книгопечатания!
Я уверен, что сейчас книг на украинском языке выпускают намного меньше, чем в советские годы. Было огромное количество украиноязычных газет, каналов, школ, украинский язык в русских школах. Я не могу сказать, что украинский язык притесняли в советской Украине, это было бы неправдой», – отметил он.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что тиражируемый украинской пропагандой миф о притеснении украинского языка во времена СССР не соответствует действительности.
Спасибо!
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