22.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Гройсман расписался в неспособности Украины содержать захваченную часть ЛНР

Украине выгоднее покупать уголь за рубежом, чем добывать собственный, именно в этом и кроется причина задолженности по заработной плате шахтёрам на контролируемой Киевом части Донбасса.

Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновника принялся стыдить депутат Сергей Шахов.

«Четыреста миллионов гривен задолженности перед шахтёрами. Мы Америке, России, Африке платим за уголь, а наши шахтёры приходят к вам попрошайничать: «Отдайте, пожалуйста, деньги, которые мы заработали».

И ещё. Луганщина очень ждёт лично вас, Владимир Борисович, и всех министров в гости. Вы обещали приехать, пожалуйста. Половина сядьте в поезда, половина – машиной проедьтесь по тем дорогам, которые идут в Луганщину. Поговорите с поселковыми районами, которые практически соединились с Российской Федерацией. Какая цена на молоко? 3,50 – 4,20, а в магазинах – 24 гривны. Давайте объясним, почему молочная мафия сегодня грабит страну?» – сказал Шахов.

«Что касается шахтёров – откуда появляется задолженность по зарплатам? Это ж не то, что шахтёры выработали продукцию, а им не заплатили. Шахтёры выработали продукцию, продали её, но они добывают продукцию по значительно большей цене, чем стоит их продукция.

Условно говоря, когда уголь стоит 2500 гривен, то только добыча на государственных шахтах, к сожалению, стоит 15 тысяч. И вот разница, которая возникает, и начинают страдать шахтёры.

Я подчеркнул, что очень важно, чтобы шахтёры от этого не страдали, дал поручение Минфину и Минэнергетики найти варианты решения. Но это миллиарды и миллиарды гривен. Мы должны понимать, что если туда отдать на дотацию, то это нужно где-то у кого-то забрать», – ответил Гройсман.

«Что касается сельского хозяйства, хочу сказать, что мы здесь не регулируем цены, наше задание поддерживать увеличение поголовья в стране, насыщение молочной и мясной продукцией. Каждая сельская семья, которая держит телёнка до 13 месяцев, получает целевую государственную поддержку 2500 гривен. А на молочные стада юрлица – ещё по 1500 гривен на голову. Это даст нам возможность в этом году взять курс на увеличение поголовья и таким образом, я думаю, конкуренция будет приводить к повышению качества и цены», – добавил он.

При этом премьер-министр никак не прокомментировал приглашение в гости на Луганщину.