Группа кавказцев напала на элитный ЖК «Северный Версаль» в Петербурге

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Жильцы элитного ЖК «Северный Версаль» в Санкт-Петербурге стали свидетелями нападения группы кавказцев на пост охраны и здание на территории комплекса.

В ночь на пятницу, 28 января, группа злоумышленников в составе 10-15 человек напала на ЖК «Северный Версаль». Они обыскивали территорию комплекса. После того, как нападавшие скрылись, выяснилось, что произошедшему предшествовал конфликт неизвестного мужчины, который находился на территории комплекса, с охранником одного из жильцов.

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По словам очевидцев, ранее охранник известного автогонщика и бизнесмена Ивана Уткина по имени Феликс повредил шлагбаум ЖК и скрылся на территории «Северного Версаля». Спустя некоторое время он вернулся и начал предъявлять претензии сотрудникам ЧОП, которые пытались свести конфликт к конструктивному диалогу.

Однако позже в адрес ЧОП начали поступать угрозы, а после случилось нападение, сообщает LIVE24.