07.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Экономика коллапса, Энергетика
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И что будет делать Зеленский? – Украину ждёт резкий рост тарифов

С 1 июля на Украине должно быть отменено государственное регулирование тарифов на электроэнергию –  цены будут устанавливаться в ходе торгов, что ударит по карману простых граждан.

Об этом в эфире «Ukrlife.tv» заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рост тарифов будет, вопрос в том, сколько, в каком временном промежутке, потому что даже в простой экономической логике мы имеем инфляционный процесс, от 10 до 15 процентов в год рост инфляции, даже на вот этот показатель рост энергоресурсов вполне предусмотрен», – отметил эксперт.

Землянский отметил, что Украина имеет негативный опыт резкого роста тарифов на газ.

«Мы видели (почему я боюсь) по рынку газа: «А давайте в одиннадцать раз, как-нибудь они сами». Да, можно, конечно, в долларах посчитать, в долларах в три раза поднялся, но, если мы посчитаем по соотношению к доходам, это рост в 11 раз.

Когда наши политики говорят: «Так у нас же самые низкие тарифы, как вы вообще себе это представляете?» – никто даже не пытается сказать, что: «Ребята, давайте по паритету покупательной способности посчитаем, и тогда увидим, что у нас самые высокие тарифы в Европе на газ».

С электроэнергией, я думаю, будет приблизительно та же история.

Как пойдёт ситуация здесь, мне сказать достаточно сложно. Делать это накануне отопительного сезона, мне кажется, – это может привести к социальному взрыву. То есть, ориентировочные прогнозы, осторожные: рост тарифов где-то в районе 40%», – отметил эксперт.

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