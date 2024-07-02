И тут Бортника понесло: «Украина уже победила в войне»

Игорь Шкапа.  
02.07.2024 09:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Просто существование Украины можно объявить стратегической победой. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала «Политека» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

«Я считаю, что наша страна уже победила в войне за существование самой страны. А что касается формата существования этой страны, мы должны вести диалог со своим обществом, все ключевые вопросы вынести на референдум», – сказал Бортник.

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По его словам, «армия завоевала время для украинских политиков, для переговоров».


«Поэтому стратегически мы победили, но пока идет война, может оказаться, что эта стратегическая победа окажется поражением. Мы можем потерять право на страну, что когда-то Россия может победить или применить ядерное оружие, и тогда победа будет ничья, но нам от этого не станет легче», – добавил политолог.

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