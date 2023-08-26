«И всэ цэ нэ рок-н-ролл» — украинизация добралась до Одесского рок-клуба

Да, Гребенщиков, Троицкий, Макаревич любят «напеть», как их чморили кэгэбэшники во времена Ленинградского рок-клуба (к слову, последний, будучи москвичом, в нем даже не состоял)… Но как бы они прокомментировали ЭТО!..

Итак, 32 года в Одессе ежегодно в августе проводится рок-фестиваль памяти музыканта Игоря Ганькевича. Ранее, когда город еще не превратился в провинциальный хутор — событие знаковое. Со дня основания и далее на фестивале выступали «Аквариум», «ДДТ», «Алиса», «Чайф», «Чиж и Ко», «Слот», «Кукрыниксы», «Сплин», Чичерина, Пелагея и проч. Почему такой мощный состав?

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Дело в том, что Игорь Ганькевич значим для рок-тусовки, тем более одесской, примерно как Майк Науменко для Питера. Ганькевич был основателем Одесского рок-клуба и лидером группы «Бастион». Умер всего в 28 лет и не скрепно — от алкоголя и наркоты, а надорвавшись на работе в порту, где был грузчиком. Его песня «Прогулка по Одессе» стала неформальным гимном города. Ее и «Чиж» исполнял, поэтому она многим знакома:

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«Здесь никогда не видал я биндюги,

Ведь я рожден во времена буги-вуги,

И Одесских куплетов я не сочинял,

Для меня рок-н-ролл был началом начал».

Ну а уж фраза про Дюка, кажется, известна на всем постсоветском пространстве:

«Улыбаясь Дюку, по бульвару хожу,

Со второго люка на него не гляжу,

Он протянет руку, и ему я скажу:

«Я горжусь, что здесь родился, здесь и живу».

В этом куплете музыкант в интеллигентной форме поглумился над рагулями (называвшимися тогда рогами с ударением на первом слоге), потому что первое, что они делали и делают, приезжая в Одессу, это не только гадят в море, но и становятся на второй люк от Дюка, ведь с этого ракурса свиток в руке бронзового герцога напоминает быдлу причинный орган, и оно ржет. Одесситы же так не делают.

Именно этой песней 32 года традиционно заканчивался фестиваль. Тогда все его участники выходили на сцену и пели «прогулку». Да-да, все: И Шевчук, и Шахрин, и еле держащийся на ногах Саша Васильев…

А в нынешнем году участникам, понятно, местным, пришла разнарядка из оргкомитета фестиваля — вот вам перевод песни «Прогулка по Одессе» на мову, петь только так. К слову, сочиненная в 80-е композиция не нарушает даже маразматические украинские законы, так как вражескими считаются песни, написанные на русском языке после развала Союза (это из области постоянных скандалов с уличными музыкантами, которые пели, поют и будут петь Цоя). Но главное, это перевод!

«Тут я ніколи не бачив биндюги, Бо я народжений в часи бугі-вугі, І одеських куплетів я не складав, З рок-н-роллу я творчий шлях починав».

Что оно такое «бындюга»? Наверное, то же, что и «какация», про которую пел Вакарчук, подразумевая «в цветущих акациях город». А уж про комсомольские штампы вроде «творческого пути» я и вовсе молчу.

Однако основное:

«Посміхнувшись Дюку, Я бульваром пройдусь, З будь-якого люка На нього подивлюсь».

То есть, это ничто иное как признание того самого рагулизма, против которого и выступал человек-легенда, настоящий одессит Ганькевич.

«Эта редакция текста с точки зрения филологии совершенно неправильная и не ложится в ритмику и мелодию. Это очень любительский перевод. Я знаю реакцию музыкантов и соратников Игоря Ганькевича и сказать, что они возмущены, значит ничего не сказать», — прокомментировала «творение гения» украинизации вокалистка одесской группы Waters Алиса.

Так кто же автор данного говнища? А это некий Артем Погосенко, один из организаторов фестиваля. К слову, до 24 февраля 2022-го бывший Погосяном — по жизни и по паспорту.

«В этом году фестиваль проходит в рамках акции «С песней к Победе», целью которой является поддержка наших защитников, которые мужественно и несокрушимо защищают Независимость нашего государства», — пояснил он.

Кстати, ранее, десятилетиями, это масштабное событие, растягивающее на несколько дней, посвящалось Дню города 2 сентября — теперь, оказывается, оно посвящено Дню независимости. Хотя и непонятно, какое отношение к оной имеет умерший в 90-м Ганькевич…

Венец комедии — это афиша фестиваля, на которой вы не увидите ни одного знакомого названия. Нет даже звезд местного пошиба. Но тут все просто — после 14-го года их в буквальном смысле сносили со сцен наци под предводительством будущих убийцы и рэкетира (других патриотов Украины у меня для вас нет) Стерненко и Ганула. Все как водится — с дымовухами, призывами «жечь вату», драками и срывами фестиваля. Вот местные русскоязычные группы и вышли. Все вышли.

Если перефразировать фразу Гребенщикова «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет» (непринужденно позаимствованную им у Боуи), получится «Рок-н-ролл жив, а они уже нет». Как и все, к чему прикасается Украина.

Кстати, а почему БГ с Макаревичем не переведут свои песни на мову — что-то вроде «цей потяг у вогні» или «ляльок смикають за нитки… у вигляді ганчір’я», не прогнутся под изменчивый мир и не приедут на фестиваль к своим новым украинским друзьям? Которые, к слову, только за факт рождения сходу зашибут их «цеглою»? Спросите у них кто-нибудь, почему?