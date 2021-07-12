«Идет не наша игра» – экс-посол Украины в США ждет «зраду» от Байдена

12.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия выходит из «международной изоляции», а Украине навязывают повестку дня.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат назвал тревожными сигналами недавний телефонный разговор между президентами США и России, который они провели вскоре после встречи в личном формате, а также грядущую встречу в Вашингтоне канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Штатов Джо Байденом.

«Сейчас у меня не очень оптимистические ожидания. Потому что нам, Украине, задали график и форматы перед важным решением. То есть, смотрите, встреча президента США с президентом России, точнее их разговор сейчас телефонный, то есть это уже не одна встреча, это уже фактически выход из изоляции президента России. Далее: перед визитом канцлера Германии по ключевому вопросу в США, в Вашингтон, а президент выезжает наш сейчас. То есть, мне кажется, это не наша игра сейчас идет», – заявил Чалый.