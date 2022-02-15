Илларионов: Администрация Байдена нанесла колоссальный экономический ущерб Украине

Новости Украины

Нагнетание военной истерии вокруг якобы неизбежного российского вторжения на Украину может продлиться как минимум до ноября этого года, когда должны состояться выборы в Конгресс США.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, эмигрировавший в Вашингтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, вся эта информационная кампания выгодна нынешнему руководству США, но она наносит непоправимый вред Украине и ее экономике, – намного больший, чем американская помощь этой стране.

«Ущерб уже нанесен и надо прямо сказать – этот ущерб нанесен в данном случае не Путиным, он нанесен Байденом, администрацией Байдена. Достаточно посмотреть было на вылеты самолетов из киевских аэропортов, частных джетов. Мы видим, что огромное количество самолетов все равно улетают, люди увозят свои семьи, кто-то уезжает сам. Это тоже нарушает нормальный образ жизни в Украине. Этот ущерб наносится администрацией Байдена. Если мы говорим, какой баланс помощи, которую западные страны, в том числе Соединенные Штаты оказывают Украине, осуществляя поставки вооружений, и ущерб, который наносится теми же самыми западными союзниками, прежде всего, Соединенными Штатами, Украине, каков баланс – плюсы и минусы. Вот, стрельба еще не началась и, возможно, она вообще не начнется, скорее всего, она не начнется, а ущерб уже нанесен. И восстанавливать нормальную жизнь после того, как эта кампания закончится, потребуется и время, и силы, и деньги», – сказал экс-советник.

«Но мы еще даже не знаем, как долго эта кампания будет продолжаться, потому что тот, кто думает, что вот уже достигнуто крещендо [увеличение силы звука], достигнут пик и на этом закончится, после этого пойдет, после 16 числа, когда выяснится, что никакого вторжения не произошло, никаких бомбовых ударов нет, никакого ракетного удара нет, тогда вы думаете, что они извинятся? Они скажут: «Извините, мы ошиблись, наша разведка дала нам ложные данные и мы напрасно напугали наших партнеров – Украину, Европу, весь мир грядущей войной»? Конечно нет, они этого не сделают! Они скажут: «Нет, значит, будет не 16-го, а 20-го, не 20-го, а 22-го, не 22-го, а 25-го». И так далее, все это будет продолжаться. Возникает вопрос, а как долго они собираются вести эту кампанию? Мы не знаем, как долго, но одна из очевидных дат перед глазами – это ноябрьские выборы этого года в Конгресс США», – заявил Илларионов.