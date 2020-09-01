«Имейте совесть!» Зе-команда планирует в 20 раз повысить штрафы за неуплату коммуналки

01.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В украинском парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за неуплату коммунальных платежей в 20 раз.

Об этом в ходе брифинга сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Михаил Волынец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В парламенте «Слуги народа», мои коллеги от правящей фракции, зарегистрировали законопроект №3613. Это Игорь Кривошеев, Михаил Лаба и пан Костюк. Содержание этого законопроекта предусматривает увеличить в 20 раз штрафы и пени за неуплату коммунальных платежей», – сообщил политик.

Парламентарий уверен, что нищее население Украины не в состоянии оплачивать коммунальные платежи, а такие огромные штрафы – тем более.

«Миллиард четыреста миллионов задолженности по заработной плате, голодные люди спускаются в шахты, матери и жены не могут накормить своих детей. Конечно, они не могут оплатить коммунальные платежи.

Если в 20 раз увеличить штрафы и пени за неуплату коммунальных платежей, то почему при этом не предусмотрели забирать жильё у тех, не оплатил коммунальные платежи, забирать водительские права, и вообще сделать человека бесправным. Уважаемые, что вы делаете? Имейте совесть!» – возмутился Волынец.

Напомним, накануне «Нефтегаз Украины» анонсировал повышение цены на газ для бытовых потребителей.