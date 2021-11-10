Иначе – замёрзнет: молдавский народ заплатит за русофобию Санду

Тарифы на услуги теплоснабжения для жителей Молдовы вырастут с 4,29 до 10,26 леев. Рост составит 139% и будет максимальным с 1998 года. Экономисты прогнозируют, что вслед за теплом повысятся тарифы и на электричество и воду, а также цены на основные виды товаров.

«Автоматически подорожает все, даже ждать не придется. Цены вырастут по цепочке. Я готов поспорить, что они выберут наиболее уязвимые слои населения, предложат им какую-то компенсацию, но это мало будет отличаться от того, как это было раньше. Сейчас это коснётся абсолютно всех, все почувствуют это на себе», – считает политолог Виктор Чобану.

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Ожидающийся коллапс дал оппозиции широкое поле для критики власти.

«Люди не должны платить за глупость и высокомерие власти. Если правительство ПДС заранее, летом, не позаботилось о переговорах с “Газпромом”, если президент спровоцировала дипломатический кризис с Россией, это исключительно их вина. И теперь исключительная обязанность руководства – исправить эти ошибки. Большинству граждан и так с трудом удавалось платить по 4 лея за газ в условиях, когда цены практически на все товары и услуги выросли, а 11 леев – это просто катастрофа, в результате которой пенсионеры и социально уязвимые категории населения могут умереть от холода, болезней или голода», – написал в своем телеграм-канале бывший президент страны Игорь Додон.

Опрошенные сайтом NewsMaker на улицах кишиневцы признаются, что не смогут платить по новым тарифам.

«Обалдели они. Цены как в Европе, а зарплаты – как в деревне. Я иду продать свою обувь, чтобы заплатить за квартиру», – признается молодая девушка. «Я работаю за границей и не собираюсь пока подключать отопление. Смотрю по соседям – они закупают дрова», – делится наблюдениями мужчина.

Но даже перспектива замерзнуть не может заставить избирателей Майи Санду осудить ее прозападный курс.

«Все это делают под носом у Майи Санду те, кто остались – додонисты, которые против нее. Вся эта шумиха для того, чтобы подорвать доверие к Санду», – считает остановленный журналистами пенсионер.

Такая позиция населения развязывает руки президентскому большинству в парламенте. Партия Санду «Действие и солидарность» смело отказалась обсуждать инициативу социалистов о сохранении прежнего тарифа на первые 100 кубометров потребленного природного газа.

А спикер Игорь Гросу трактует нынешнее повышение тарифов как достжение правительства.

«Это касается не только Республики Молдова, но и всей Европы. Могло быть и хуже. Мы получили лучшую цену. Тариф мог быть не 11, а 23 лея, если бы это было 790 долларов за тысячу кубометров», – сказал он в эфире одного из молдавских телеканалов.

Эти оправдания возмутили политолога Эрнеста Варданяна.

«Покемоны, правящие сегодня Молдовой, радуются тому, что тариф на газ для населения вырос «всего лишь» в два с лишним раза. «Ведь он мог вырасти и в пять раз!» – говорят эти проходимцы с интеллектом инфузории. О том, что тариф мог вообще не вырасти или измениться незначительно, покемоны не думают и не знают, потому что в их скудном коллективном умишке отсутствует извилина, отвечающая за планирование и дальновидное мышление. Они продолжают «управлять» страной, сидя в Фейсбуке и в студиях таких же покемонских телеканалов, где боготворящие их «журналисты» задают им исключительно удобные, причёсанные вопросы. Худшее правительство в истории Молдовы», – написал Варданян.

Между тем молдавское правительство подготовило пакет компенсаций на сумму около 1,6 млрд. леев из средств, предоставленных Еврсоюзом. Помощь получат 214 тыс семей.

«Тот, кто надеется на компенсации – не торопитесь. Ровно в 2,5 раза вырастут коммунальные расходы школ, больниц, детсадов, министерств и ведомств, которые финансируются из бюджета. Власти уже оголили его на 1,6 млрд.леев, но никакой проблемы этим изъятием не решили. А она – проблема – будет нарастать. И для ее купирования не придумают ничего иного как девальвировать молдавский лей. Попомните», – прогнозирует молдавский журналист Олег Косых.

Молдавский политолог Сергей Ткач считает, что населению страны придется заплатить за русофобство Санду и ее команды.

«Белорусы могут купить на свою среднюю зарплату (576 долларов) 4608 кубических метров газа. Средняя зарплата в Приднестровье – 275 долларов. Жители левого берега могли купить в этом году 5500 кубических метров газа. А что молдаване? В 2021 году средняя зарплата в Молдове составила 8468,6 лея (482 доллара). Стоимость газа – 4.23 лея или 0.24 доллара США. На эти деньги можно было купить 2008 кубических метров газа. После нынешнего повышения до 11 лей – соответственно в 2.5 меньше. Для пожилых людей и инвалидов с пенсией 1500 – 2500 лей газ превращается недоступную роскошь. Как видим, политика отдаления от России (главного поставщика энергоресурсов в Евразии), курс на конфронтацию с Москвой и русофобство имеет свою оборотную сторону и вполне реальную цену», – пишет Ткач.