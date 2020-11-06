06.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Иностранные инвесторы обходят Украину десятой дорогой


Украина своей налоговой политикой отпугивает инвесторов и выталкивает иностранные компании в другие страны, а с принятием бюджета на 2021 год налоговое давление на бизнес вырастет еще больше.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-заместитель председателя правления НБУ Александр Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главным пороком этого бюджета является увеличение налогового давления на бизнес и на людей. Это не соответствует лозунгам правящей партии и президента, все происходит наоборот. И если к увеличению налогов добавить еще путаницу в менеджменте, в их оплате, то будет совсем плохая картина.

Я анализировал методологически эти налоги и пришел к выводу, что ни одна нормальная компания в Украину не зайдет. Иностранные инвестиции почти невозможны. Тут понапринимали такое количеств разных ограничений, требований, что по сути заблокировали вход в Украину всех прямых инвестиций. Наоборот – нормальные компании выталкивают за границы Украины.

И, к сожалению, рассмотрение этого бюджета лишь ухудшил эту ситуацию, и так плохую. И так иностранные инвестиции два года в минус», – сказал Савченко.


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