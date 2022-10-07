«Интеграция ЛДНР состоится до конца года. С остальными территориями – опыт Крыма» – глава ФНПР

Новости Украины

Если профсоюзы республик Донбасса уже сформированы и легко интегрируются в систему РФ, то в Херсонской и Запорожской областях необходимо начинать работу с нуля, как это было после крымского референдума 2014 года.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С вхождением в состав РФ Крыма мы приобрели определённый опыт. И те четыре года, которые даны для согласования правовых систем и законодательства РФ – действительно сложные вопросы, и, наверное, можно говорить о четырёх годах, может быть, быстрее произойдёт. Но там гигантский объём вопросов, которые касаются всего российского законодательства, и внедрения его на новых территориях. Что касается профсоюзов – мы тоже должны соблюдать и свои уставы, свои законы о профсоюзах, и поэтому нам ясно, что надо делать. Я думаю, то, что касается ДНР и ЛНР и их федераций профсоюзов, это достаточно быстро может произойти. Скорее всего, до конца этого года. Что касается профсоюзов Запорожской и Херсонской областей, они сегодня имеют специфические особенности в том, что это же не целиком такие государственные образования, какими стали ДНР и ЛНР. Это пока ещё не до конца освобождённые территории, и в своё время, когда это ещё было в составе Украины, наши украинские коллеги имели свои подразделения, поэтому нам надо там начинать работу практически как в Крыму. Создавать соответствующие подразделения общероссийских отраслевых профсоюзов, федерации профсоюзов и будем их имплементировать в состав ФНПР (ну, они должны сами принять это решение, проголосовать), я думаю, что это займёт ещё полгода», – отметил он.

«Где-то к середине следующего года мы с этим решим, но нельзя затягивать, сделать как можно быстрее, не откладывать на завтра», – рассказал Шмаков.