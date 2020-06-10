Интерпол отказался от сотрудничества с Украиной по Крыму

10.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Интерпол отказывается сотрудничать с Украиной по любым вопросам, связанным с Крымом, потому что считает это политическим преследованием.

Об этом в эфире программы «Вопрос национальной безопасности» заявил фейковый глава «прокуратуры АР Крым» Игорь Поночовный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам «прокурора», Интерпол не хочет объявлять в розыск тех, кого Украина выставляет в качестве преступников.

«Если говорить в общем, о нашем сотрудничестве с Интерполом, то в принципе, все, что касается Крыма, если так совсем обобщенно сказать, все, что касается Крыма, Интерпол не разыскивает. То есть, у них есть такие моменты, как политические преследования, и любые преступления, совершенные оккупантами, представителями Российской Федерации в Крыму, они все это считают политическими преследованиями, что бы это не было. Будь то преступление против основ национальной безопасности или это преступление о незаконных вооруженных формированиях, или общеуголовные преступления, но тем не менее, связанные с вооруженным конфликтом, они считают это политическими преступлениями и розыск по ним не осуществляется», – заявил Поночовный.