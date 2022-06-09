Иван Дорн: «В России не осталось адекватных людей»

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Новости Украины

Русский язык остается частью общей истории и культуры Украины и России, однако со временем его должна вытеснить «мова».

Об этом в эфире Youtube-канала «Говорящие головы» заявил популярный украинский артист Иван Дорн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что не будет исключать русскоязычные песни из своего творчества.

«Я считаю, что язык в этом случае ни в чем не виноват. Несмотря на то, что им в первую очередь пользуется главный враг Украины – РФ. Тем не менее, это тоже часть нашей истории, часть культуры, поэтому время поставит все на свои места. Возможно, со временем украинский язык вытеснит русский язык из страны», – рассказал Дорн.

По его словам, большинство граждан России находятся под влиянием пропаганды, что, впрочем, их не оправдывает.

«Я считаю, что адекватные русские есть, к сожалению, их не большинство. Если даже посмотреть на Noice MC и Монеточку, то, что они делают. Если посмотреть на ту семью, которая выехала из России и сейчас организовала в Будапеште школы для украинских детей. И таких граждан РФ, возможно бывших, если смотреть в недалекое будущее, их все-таки много, и они помогают, эта помощь тоже важна. Я ни в коем случае не оправдываю всю Россию. Потому что большинство находятся под завесой пропаганды и не может пробить этот слой своими усилиями и критическим мышлением. Даже адекватные люди, вроде как мыслители многие, все равно занимают сторону, которую транслируют власти РФ», – считает украинский артист.

В то же время он сам себе противоречит.

«Как показывает практика, адекватные русские уже давно выехали. Мой двоюродный брат уехал в Турцию. Какие-то родственники остались в Башкортостане. В общем, у всех разные причины», – добавил Дорн.