Умирающая британская империя заговорила устами безумного Зеленского – Уралов
Британия пытается воспользоваться последним шансом поджечь Россию.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт говорит, что с Зеленским не ведут переговоры, а зондируют на предмет готовности к миру, что тот регулярно отвергает, играя в британскую игру нанесения стратегического поражения России.
«На самом деле устами Зеленского сейчас говорит умирающая уже окончательно британская империя, для которой это последний шанс поджечь Россию, в широком смысле этого слова – Евразию, потому что британцы активизировались на направлении закавказском, то есть это Азербайджан и Армения.
Британцы активизировались в Средней Азии, а особенно в Казахстане. там прямо козни плетут, то есть им нужна большая война в Евразии, потому что без ресурсов британская империя загнётся ещё и от своих противоречий», – сказал политолог.
По его мнению, Зеленский стал «статистом в историческом процессе».
«Но в тактическом, политическом процессе он, конечно же, звезда первой величины. Но так бывает очень часто. Это как когда сжёг Рим. «Боже, какой артист пропадает». Это известные слова Нерона. Поэтому в этом смысле, да, Зеленский жжет в роли Нерона пост-Украину», – заключил Уралов.
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