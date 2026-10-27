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Британия пытается воспользоваться последним шансом поджечь Россию.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт говорит, что с Зеленским не ведут переговоры, а зондируют на предмет готовности к миру, что тот регулярно отвергает, играя в британскую игру нанесения стратегического поражения России.

«На самом деле устами Зеленского сейчас говорит умирающая уже окончательно британская империя, для которой это последний шанс поджечь Россию, в широком смысле этого слова – Евразию, потому что британцы активизировались на направлении закавказском, то есть это Азербайджан и Армения. Британцы активизировались в Средней Азии, а особенно в Казахстане. там прямо козни плетут, то есть им нужна большая война в Евразии, потому что без ресурсов британская империя загнётся ещё и от своих противоречий», – сказал политолог.

По его мнению, Зеленский стал «статистом в историческом процессе».