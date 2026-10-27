Умирающая британская империя заговорила устами безумного Зеленского – Уралов

Игорь Шкапа.  
27.10.2026 16:59
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина, Экономика коллапса


Британия пытается воспользоваться последним шансом поджечь Россию.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия пытается воспользоваться последним шансом поджечь Россию. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром...

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Эксперт говорит, что с Зеленским не ведут переговоры, а зондируют на предмет готовности к миру, что тот регулярно отвергает, играя в британскую игру нанесения стратегического поражения России.

«На самом деле устами Зеленского сейчас говорит умирающая уже окончательно британская  империя, для которой это последний шанс поджечь Россию, в широком смысле этого слова – Евразию, потому что британцы активизировались на направлении закавказском, то есть это Азербайджан и Армения.

Британцы активизировались в  Средней Азии, а особенно в Казахстане. там прямо козни плетут, то есть им нужна большая  война в Евразии, потому что без ресурсов британская империя загнётся ещё и от  своих противоречий», – сказал политолог.

По его мнению, Зеленский стал «статистом в историческом процессе».

«Но в  тактическом, политическом процессе он, конечно же, звезда первой величины. Но так бывает очень  часто. Это как когда сжёг Рим. «Боже, какой артист пропадает». Это известные слова  Нерона. Поэтому в этом смысле, да, Зеленский жжет в роли Нерона пост-Украину», – заключил Уралов.

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