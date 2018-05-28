28.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Украина

Из ВСУ массово бегут солдаты, принимавшие участие в карательной операции


Из украинской армии тысячами увольняются военнослужащие, имеющие боевой опыт.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кадры – это боевые офицеры, солдаты, которые прошли зону боевых действий, которые умеют воевать и знают, как воевать. Так вот, сейчас пошла страшная тенденция – 72-я бригада, тысяча рапортов солдат, которые воевали в 2014 – 015 годах, уходят, собираются увольняться. Из других подразделений увольняются… Сейчас никто из командования солдат, офицеров, тех, кто воевал, их не задерживают – хочешь увольняйся», – рассказал Стариков.

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