Из-за подорожания газа отрезанную от РФ украинскую промышленность ждут тяжелые времена

23.10.2019, Киев, Игорь Петров

НАК «Нафтогаз Украины» поднимает цены на газ для промышленных потребителей, что скажется на ряде отраслей промышленности и на стоимости многих товаров.

Об этом в эфире Первого делового телеканала заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше всего подорожание повлияет на те отрасли промышленности, которые используют газ как сырье. К сожалению, у нас сейчас все меньше становится продуктов газохимической промышленности, то есть той, которая использует метан. И это отражается на сокращении объемов экспорта тех продуктов химической отрасли, которые раньше составляли чуть ли не треть всего экспорта в стоимостном выражении. Это удобрения и все, что касается продуктов «большой химии», – отметил Рябцев.

«Для украинской экономики это будет означать сокращение поступлений от экспорта. Насколько – будет зависеть от того, насколько вырастет стоимость газа для компаний и насколько компании, которые покупают это сырье, смогут адаптироваться к растущему уровню конкуренции, который они чувствуют на себе в ЕС. Ведь мы сейчас отрезаны от традиционных для украинских предприятий рынков России и вообще СНГ. И трудно конкурировать, особенно если идет речь о продукции химии», – считает эксперт.

«Подорожание также повлияет на те предприятия, которые не используют газ как сырье. Ведь газ, как и любой другой энергоноситель, является инфраструктурным товаром, то есть его стоимость является составляющей стоимости почти всех товаров и услуг.

Безусловно, это будет одним из факторов инфляции. Подорожает все – от полимеров до товаров широкого потребления, газ это источник энергии на любом перерабатывающем предприятии», – резюмировал Рябцев.