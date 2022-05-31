Издевавшийся над Грузией Зеленский тянет Тбилиси на войну с Россией
Чем успешнее развивается специальная военная операция Российской Федерации на Украине, тем активнее слышны душераздирающие вопли со стороны киевских властей, грузинской оппозиции и их западных хозяев.
На днях премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в законодательном органе республики, попытался ответить на вопросы оппозиционных депутатов. Главным вопросом, как и следовало ожидать, со стороны неугомонных парламентариев, которые по совместительству являются и верными вассалами «вашингтонского обкома», по-прежнему оставался отказ Грузии присоединиться к западным санкциям против РФ. Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, выслушав все это словоблудие, попытался расставить все точки над і.
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«Я подробно разъяснил все меры, которые предпринимает наше правительство, а также хотел бы вам сказать то, что в целом, в связи с санкциями, я неоднократно заявлял, что позиция нашего правительства продиктована, конечно, нашими национальными интересами.
Наша главная задача должна заключаться прежде всего в защите интересов наших граждан и в защите интересов нашего государства», – заявил Гарибашвили в парламенте.
Не обошли стороной и вопрос беспрепятственной переправки грузинских «добровольцев» в Киев. Горе-оппозиционеры, выстроившись фалангой, выкрикивали в здании парламента «чартер на Киев», «добровольцы в путь».
Цинизм ситуации же заключается в том, что ранее грузинские вояки, отправляясь под эгидой НАТО воевать в Афганистан, пытались таким образом побыстрее избавиться от своих долгов на родине. Там они получали зарплату в размере 5 тысяч долларов. С Украиной же сегодня дела обстоят чуток иначе – грузинский доброволец получает там оклад в размере 3 тысяч долларов. Работа для «добровольца», конечно, опасная, но зато «щедро» оплачиваемая.
«Разрешение на чартерные рейсы выдает правительство Грузии. Я хотел бы подчеркнуть, что в то время, когда ни одна страна мира не сделала подобного, наоборот, правительство США, Британии, Франции, абсолютно все публично призвали своих граждан к обратному, чтобы они индивидуально не участвовали в боевых действиях.
В это время эти люди просили нас отправить добровольцев чартерными рейсами. Это означало прямое участие нашей страны в боевых действиях, в конфликте, и это делали люди, которые прекрасно знают, что наша страна до сих пор оккупирована. Это вред, вражда национальным интересам нашей страны», – заявил Гарибашвили.
Сегодня даже мало-мальски образованному или под конец деградированному человеку в Тбилиси и без того понятно, что вовлечение республики в военный конфликт с Российской Федерацией обернется катастрофой, в результате которой Грузию просто сотрут с геополитической карты мира. Но, очевидно, грузинских оппозиционных депутатов и это не волнует.
Напомнить бы грузинским парламентариям, которые сегодня прилагают все усилия, дабы всячески угодить президенту Владимиру Зеленскому, что этот же Зеленский, выступая в августе 2008 года в юмористичном шоу «Вечерний квартал», пародируя Михаила Саакашвили стебался, как «Грузия обоср…лась от боевых самолетов РФ».
Все это происходило в тот период, когда женщины, старики и дети, выстроившись в ряд, бежали в соседние Азербайджан и Армению. Именно этот видеоролик необходимо сегодня показывать грузинским отставным военным, которые отправились проливать свою кровь на Украину, а не выделять им какие-либо чартерные рейсы.
Пока грузинские политики, играя на опережение, клялись в любви Киеву, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов рассказал, в какую копеечку сегодня обходится официальному Тбилиси содержание украинских беженцев.
«Грузинское правительство выделит на каждого украинского беженца 350 долларов», – заявил Касьянов.
При этом он выразил благодарность правительству Грузии за их размещение и трудоустройство, а также за открытие секторов на украинском языке в двух школах страны.
«Мы благодарны премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили за готовность продолжить помощь. Для этого правительство Грузии обещало выделить 7 миллионов долларов», – резюмировал украинский дипломат.
Разумеется, оказание помощи – это благородное дело, но, как говорится, не в ущерб себе.
Напомнить бы грузинскому премьеру, что в его стране проживает более 300 тысяч вынужденно перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии.
Большая часть из них не имеет крова над головой, скитается по улицам, не трудоустроены и живут за гранью бедности. Для сравнения: их социальная помощь со стороны государства составляет всего лишь 20 долларов в месяц.
В самом Тбилиси крайне негативно относятся к идеям представителей оппозиционного спектра страны, называя их, в первую очередь, весьма губительными для самой Грузии.
«Вот уже какой месяц представители оппозиции дискутируют о вводе каких-либо санкций против России, либо переправке добровольцев. Обе идеи губительны для грузинского народа. Грузия подкована к российской экономике: импорт, экспорт. Это ведь, в первую очередь, ударит бумерангом по нам.
Гарибашвили дальновидный политик, и пытается в этой ситуации угодить сразу всем – и Украине с США, отправляя гуманитарную помощь в Киев, и Кремлю, не вводя санкции против Российской Федерации. На мой взгляд, «Грузинская мечта» и в дальнейшем продолжит свой курс в этом направлении», – считает политический эксперт Рамаз Сакварелидзе.
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