Израиль шантажирует Россию, угрожая поставить системы ПВО Киеву

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Власти Израиля одобрили лицензии на экспорт для возможной продажи Киеву систем противодействия беспилотникам. Об этом 16 марта сообщило американское издание Axios.

Однако, по данным автора статьи, сделка ещё не утверждена, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Израильский журналист Барак Равид со ссылкой на неназванные источники написал в издании Axios, что экспортные лицензии для компаний Elbit и Rafael были одобрены министром обороны Йоавом Галантом и министром иностранных дел Эли Коэном ещё в середине февраля 2023 года. Утверждается, что Коэн сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время поездки в Киев 15 февраля.

Делегация Министерства обороны Украины недавно посещала Израиль, где ей были представлены израильские системы защиты от БПЛА, отмечает издание.

«Израиль предложил Украине купить средства радиоэлектронной борьбы для подавления и уничтожения беспилотников. Системы имеют радиус действия около 25 миль и могут быть расположены рядом с электростанциями или другими важными объектами для защиты от дронов. Израильские официальные лица заявляют, что одобрение экспортных лицензий не является изменением политики, потому что системы защиты от дронов носят оборонительный характер и не могут убить российских солдат», – говорится в публикации Axios.

В статье сказано, что сделка ещё не утверждена. Высокопоставленный израильский чиновник заявил Axios, что одна из причин, по которой Израиль утвердил лицензии, состоит в том, чтобы проверить, насколько израильские системы эффективны против иранских беспилотников.

При этом посол Израиля в Киеве Михаель Бродский подтвердил в интервью киевскому Radio NV, что 15 марта под руководством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялось обсуждение политики в отношении сотрудничества с Украиной в области обороны, однако не раскрыл его подробностей.

При этом, по словам дипломата, израильские власти выступают на стороне Киева, а между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нет никаких «особенных отношений».

С другой стороны, главный редактор радиостанции «Лучшее радио Израиль» Цви Зильбер 16 марта в эфире того же Radio NV заявил, что израильские власти с осторожностью подходят к вопросу поставок любых систем вооружений Киеву, поскольку опасаются «мести Путина».

В целом же израильские комментаторы публикацию Axios считают попыткой Тель-Авива надавить на Москву с целью сократить военное сотрудничество РФ с Ираном.

Как сообщал «ПолитНавигатор», посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявлял, что Израиль не будет жертвовать своей безопасностью ради Украины.