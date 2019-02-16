16.02.2019, Киев, Игорь Петров

Целый ряд признаков свидетельствует о том, что готовится масштабная фальсификация результатов выборов президента Украины, и все кандидаты это понимают.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все кандидаты с самого начала ориентировались на то, что выборы будут сфальсифицированы, избирательный процесс будет искажен.

Об этом говорят проблемы и скандалы с формированием нового состава ЦИК, когда под одного кандидата (действующего президента Петра Порошенко, – ред.) было сформировано большинство.

Об этом говорит большое число зарегистрированных кандидатов. 44 кандидата – это самое большое число за всю историю Украины. До этого самое большое число – 24 – было на выборах 2004 года.

О будущем искажении результатов говорит и большое число социологических исследований, данные которых иногда совершенно не совпадают. Социология Украинской Галицкой группы показывает, что представитель «Свободы», Кошулинский, получает чуть ли не 25%. Искажение социологии стало одной из тенденций, одним из инструментов для создания ширмы для будущих фальсификаций.

Создается основа для будущей фальсификации выборов», – сказал эксперт.