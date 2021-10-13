13.10.2021 08:00 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина на фоне проблем с газом рискует получить еще и дефицит продовольственной пшеницы, которую, несмотря на неудачный урожай, продолжают массово продавать на экспорт.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году очень низкое качество пшеницы, мы начали получать эти данные уже во время ее сбора. И она очень «мозаично» разбросана по стране. Т.е. в одних регионах качество более-менее приемлемо, в других идет речь вообще об отсутствии продовольственной пшеницы, особенно пшеницы второго класса. Для мукомольной отрасли мы используем в первую очередь второй класс пшеницы. Только имея такую пшеницу, мы можем говорить про возможность произвести высококачественную муку. В этом году по нашим данным, показатель самый низкий с 2015 года. Продовольственной пшеницы – 42%, а фуражной – 58%. При этом на сегодня экспортировано 10 млн тонн, из них девять – именно продовольственной пшеницы. Еще полтора миллиона – и у нас закончится тот объем пшеницы, про который мы будем говорить в дальнейшем», – считает Родион Рыбчинский.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. «Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – сказал американский посланник.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.