«Как кость Украине в горле», – Савченко о многоходовке Путина

25.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина не выполняет подписанные Минские соглашения якобы потому, что Россия составила их с заранее «невыполнимыми» условиями, предусматривающих амнистию для народных республик и особый статус Донбасса.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявила экс-боевик АТО, ныне депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните, когда начинался «нормандский формат», и были Меркель, Олланд и еще Порошенко, как там Путин сказал: «Я там где-то на колене накидал» 7 или 11 пунктов, которые вошли в минский процесс.

Давайте посмотрим, что в минском процессе пункты стоят не так, как их возможно выполнить, или почему Путин их поставил именно так.

Потому что Россия не может выйти, как она считает себя, миротворцем из Донбасса, если будет преследование тех, кто помогал России, то есть, если своя страна будет преследовать своих предателей и коллаборантов, которые помогли врагу во время войны действовать против своего государства.

Россия так нам их не отдаст, потому что это будет прессинг, репрессии, она будет постоянно обращать на это внимание и все такое. Поэтому они и поставили этот пункт, который называется «амнистия», который стоит нам, как кость в горле, и который мы не можем принять в обществе, потому что не можем понять это, и нет никакого разъяснения, – плюс особый статус. То есть, эти два пункта стоят перед тем, как все остальное можно выполнить, он так привязал», – сказала экс-боевик АТО.

При этом Савченко считает, что украинское общество якобы не позволит выполнить данные пункты, несмотря протестное голосование жителей Украины на президентских выборах, когда подавляющее большинство голосов было отдано за Зеленского, пообещавшего прекратить войну.

«Почему Путин так сделал? Может, он не сам писал, а ему очень грамотно просчитали эту формулу, которая ставит клинч, и ты не можешь выйти из нее другим способом. Тебе Россия не дает силой, а выполнить эти условия ты не можешь, потому что твое общество тебе просто не дает», – резюмировала нардеп.